Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase a anunțat ca, in premiera, un pacient cu COVID-19 aflat la Terapie Intensiva a primit plasma de la un bolnav vindecat. Totodata, intr-un interviu acordat Digi 24, dr. Adrian Streinu-Cercel a spus ca un alt pacient a fost tratat cu medicamentul Remdesivir, considerat…

- Adrian Streinu Cercel a adus in sprijinul afirmatiilor sale un studiu stiintific, iar pe baza datelor de acolo a calculat cand se va incheia pandemia in tara noastra. "Este un studiu de la Universitatea din Singapore. Cand se va termina COVID-19 pe date? Dau o evaluare, iar pentru Romania – m-am…

- Dr. Andreea Moldovan, medic primar de boli infecțioase și medic specialist epidemiolog la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov a acordat, recent, un interviu platformei media Hotnews, prilej cu care a vorbit atat despre modul de raspandire al noului coronavirus, cat și despre masurile de siguranța…

- Autoritațile au decis ca va incepe in București primul mare studiu din Romania pentru a se depista nivelul real de transmitere a coronavirusului. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca vor fi testate 10.514…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat in aproximativ o luna si in Romania, anunta Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals” din București. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase din Romania si britanici exista un protocol de colaborare.…

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș", a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane.

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite statelor lumii ca infecțiile cu coronavirus pot fi limitate daca guvernele tuturor țarilor iau masuri fundamentale de sanatate publica, printre care testarea tuturor persoanelor suspecte, protejarea instalatiilor sanitare și a altor zone vitale in care se iau…

- Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, candideaza pentru postul de rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București. Concursul va avea loc in data de 10 februarie.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG…