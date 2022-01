Stiri pe aceeasi tema

- Space Entertainment Enterprise (SEE), compania care co-produce viitorul film in spatiu al lui Tom Cruise, intentioneaza sa construiasca o arena sportiva si un studio de productie in gravitatie zero, scrie revista Variety , citata de News.ro. SEE. a dezvaluit planuri de a construi un modul de statie…

- Unul dintre cele mai promițatoare proiecte NFT romanești va fi lansat pe blockchain-ul Ethereum in data de 28 ianuarie 2022: „The Ultimate Survivor NFT”, are la baza un scenariu cvasi-apocaliptic, in care numai 9378 de persoane au supraviețuit in urma coliziunii Pamantului cu un asteroid. Pe langa numeroasele…

- Somaco Grup Prefabricate a fost selectata de catre Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. pentru a produce 4.500 elemente prefabricate Xbloc pentru proiectul de reabilitare a coastei Marii Negre in zona Eforie, Lot 5. Proiectul este implementat de catre Van Oord Dredging and Marine Contractors…

- O procupare prioritara pentru senatorul liberal Cristian Niculescu-Tagarlaș o constituie adoptarea actelor legislative ce reglementeaza aspecte importante privind pandemia Covid 19, proiecte de legi precum certificatul verde obligatoriu pentru angajații bugetari și din zona privata, o masura care deși…

- Patru astronauți, intr-o capsula SpaceX Crew Dragon, au amerizat in siguranța in Golful Mexic, in largul coastei Floridei, incheind o misiune științifica de șase luni a NASA la bordul Stației Spațiale Internaționale și un zbor de o zi spre casa. Aplauzele s-au auzit de la centrul de control al zborului,…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul Municipiului Bacau, a semnat contractul de execuție pentru obiectivul de investiții ”Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru tineret – cinema Orizont”, a carui valoare este de 10.623.802,73 lei fara TVA. (aprox 2.150.000 euro). Fostul…