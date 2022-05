SenseTask este o platforma in cloud care foloseste inteligenta artificiala pentru a procesa documente. Contabili, antreprenori sau investitori, pregatiti-va portofelele! Sense Task, un start-up iesean care vine in ajutorul oamenilor de afaceri cu o platforma inteligenta de procesare a documentelor, va fi listata saptamana viitoare pe platforma Seedblink, intr-o campanie de atragere de investitii. Cum functioneaza? De ce este SenseTask interesant? Start-up-ul, infiintat in 2019, de doi membri ai comunitatii de antreprenori tech de la Fab Lab Iasi, Ciprian Petrini si Victor Cristinari, a dezvoltat…