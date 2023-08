Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat verificari la punctul de lucru al unei societati comerciale din municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astfel, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor,…

- O societate comerciala din municipiul Constanta a fost sanctionata cu 50.000 lei de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru nerespectarea prevederilor legale privind uniforma politistilor.

- La data de 25 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au verificat 6 agenti economici din municipiul Constanta ndash; zona Satul de Vacanta si Statiunea Mamaia. In urma activitatilor desfasurate, politistii au aplicat 5 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- In perioada 17 ndash; 18 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au verificat 10 agenti economici din judetul Constanta. In urma activitatilor desfasurate, au fost constatate 4 infractiuni si au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale.Cu ocazia verificarilor…

- Percheziții in Maramureș in aceasta dimineața. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, pun in executare 19 mandate de percheziție domiciliara, in județele…

- Percheziții ale polițiștilor din Alba in mai multe județe, la persoane care au intermediat transporturi de marfa. Cum procedau Azi, 24 mai, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 9 percheziții, la persoane banuite ca ar fi intermediat transporturi…

- Ieri, 21 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, desfașurata in targul auto din Satu Nou de Jos. Polițiștii…

