Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica și Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava s-au lansat, de marți, intr-o cursa contracronometru pentru gasirea de imunoglobulina antirabica umana (ser antirabic), necesara de urgența celor trei medici veterinari care au operat un caine diagnosticat ...

- La data de 04 noiembrie 2022, in jurul orei 10:20, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca 2 elevi in varsta de 16 ani, din clasa a IX-a din cadrul unei unitați de invațamant de pe Calea Martirilor, din Timișoara, s-au agresat fizic in curtea liceului…

- Un copil de 5 ani a ajuns la reanimare in urma unui accident rutier. Tragicul incident s-a produs marți pe traseul Ungheni – Sculeni-Falești, la intrarea in satul Semeni, raionul Ungheni. Potrivit ofițerului de presa al IP Ungheni, Cristina Vicol, copila se deplasa pe acostament cu mama sa, moment in…

- Medicii de la Spitalul CF Timișoara (CFR) recomanda tuturor o consultație dermatologica anuala. La spital oamenii pot face acest lucru datorita unui aparat ce analizeaza fiecare alunița de pe corp care pot evolua in cancer de piele.

- DRAMATIC… Barbatul in varsta de 47 de ani, din Valea lui Bosie, gasit daunazi intr-o stare foarte grava, zacand cu rani intr-o casa darapanata, a decedat ieri dimineata. Drumul pana la Spitalul municipal Husi, dupa ce s-a sunat la Ambulanta, a insemnat doar curatarea si pansarea ranilor, intrucat omul…

- Conducerea celei mai mari unitați spitalicești din județ a cerut ajutorul Consiliului Județean Vrancea, pentru ca Ministerul Sanatații, forul tutelar, a refuzat sa ofere finanțare pentru plata facturilor.

- Un spectacol umanitar va fi organizat in primavara anului viitor pentru strangerea de fonduri in vederea modernizarii si extinderii Compartimentului de Primiri Urgente (CPU) al Spitalul de Pediatrie din municipiul Ploiesti, anuntul fiind facut, luni, in cadrul unei conferinte de presa care a avut…