Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea de spionaj in favoarea Rusiei. Suspectul ar fi oferit informatii serviciilor ruse in schimbul unei plati in bani gheata.

- Presedintele Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului SUA a adoptat luni o declaratie impreuna cu omologii din mai multe parlamente europene prin care se opun recentului acord dintre Washington si Berlin de a permite finalizarea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale…

- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea „informatii clasificate” de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), citat de Interfax, conform Reuters si EFE, pe fondul inmultirii cazurilor de spionaj intre Moscova…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a descris miercuri gazoductul Nord Stream 2 drept ''un proiect geopolitic al Rusiei care submineaza securitatea Ucrainei si a altor tari'' europene, adaugand ca SUA doresc sa se asigure ca Rusia nu foloseste energia ca ''instrument de…

- Germania a anuntat arestarea pe teritoriul sau a unui om de stiinta rus care lucra intr-o universitate si care este suspectat de spionaj pentru Moscova. Un caz care ar putea complica relatiile bilaterale deja tensionate dintre cele doua tari, potrivit France Presse. Barbatul, prezentat de justitia germana…

- Un asistent universitar in varsta de 29 de ani a fost arestat luni in sudul Germaniei, fiind suspectat ca a vandut informații confidențiale serviciilor secrete rusești. Barbatul este cetațean rus și lucra pentru Universitatea din Augsburg din Bavaria.

- Ambasadorul Ucrainei la Berlin a refuzat sa participe alaturi de presedintele german Frank-Walter Steinmeier la o actiune de comemorare a 80 de ani de la invazia Germaniei naziste in Uniunea Sovietica, el acuzand un ''afront'' din partea organizatorilor pentru desfasurarea acestui eveniment la un…