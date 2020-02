Un şofer s-a spânzurat după ce a făcut un accident de circulaţie Ieri la amiaza, politistii au fost sesizati de catre un barbat care lucra la o firma din cartierul Dacia, pe strada Rampei, faptul ca a gasit intr-o hala un om spanzurat. Politistii au mers la fata locului si au identificat barbatul in persoana unui barbat in varsta de 61 de ani, care fusese dat disparut de catre familia lui luni seara la ora 19. Rudele spanzuratului sunasera la politie precizand ca Ovidiu B. a plecat din Schitu Duca luni dimineata, s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politistilor, astazi, in jurul orei 13, ei au fost anuntati ca in hala unei societati de pe strada Rampei exista o persoana spanzurata. La fata locului, oamenii legii l-au identificat cu ajutorul unui coleg. Era vorba despre un barbat care fusese dat disparut de aseara, de la ora 19. Familia…

- Un barbat in virsta de 43 de ani, din Piatra Neamt, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a provocat un accident rutier, urcind la volan desi nu avea permis de conducere si mai era si sub influenta bauturilor alcoolice. “Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Ștefan cel Mare au dispus masura…

- Un barbat de 33 de ani a creat haos in traficul din Braila dupa ce a acrosat o autoutilitara cu masina pe care o conducea si s-a oprit intr-un stalp de electricitate. In incercarea de a scapa de consecintele faptelor sale, s-a urcat intr-un mijloc de transport in comun, unde a si fost gasit de politisti.

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si a intrat cu masina pe care o conducea intr-un autoturism si o remorca parcate pe marginea drumului.

- Ancheta in municipiul Sacele, județul Brașov dupa ce o femeie a fost spulberata in timp ce incerca sa traverseze strada, potrivit brasovstiri.ro.Femeia nu se afla pe trecerea de pietoni și nu a fost observata de conducatotul auto. In urma impactului, corpul femeii a fost aruncet la cațiva…

- Polițiștii au intervenit in dupa amiaza zilei de luni la un accident de circulație produs pe strada Gutinului din Baia Sprie. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat de 63 de ani, aflat la volanul unui autoturism, intr-o curba la dreapta a patruns pe sensul opus de mers, a parasit partea carosabila…

- La data de 25 decembrie a.c. politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localitatii Babadag.In urma cercetarilor efectuate de politistii Politiei Orasului Babadag impreuna cu politistii Serviciului Rutier a…

- Un barbat, de 35 de ani, din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara, a fost depistat ieri in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 67 Bengești-Ciocadia, Gorj iar cu ocazia verificarii in bazele de date s-a constatat ca numarul de circulație provizoriu al autoutilitarei nu ii este atribuit niciunui autovehicul.…