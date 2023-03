Stiri pe aceeasi tema

- Un transport de bani care trebuia sa ajunga la Banca Centrala a Germaniei a ajuns in mainile hoților. La patru zile de la incident, polițiștii germani incearca sa afle cum au aflat hoții de transport.

- Ziua Europeana a Miasteniei Gravis va fi introdusa pentru prima data in calendar pe data de 2 iunie 2023. Aceasta data simbolica atrage atenția asupra miasteniei gravis (MG), o boala autoimuna neuromusculara care afecteaza in Europa [1] pana la 100.000 de persoane. Ziua Europeana a Miasteniei Gravis…

- Producatorul de automobile din SUA planuise initial sa produca baterii complete la fabrica Gruenheide din Germania, cu o capacitate maxima de peste 50 gigawati ora pe an. Dar, avand in vedere ca Statele Unite ofera producatorilor de vehicule electrice care se aprovizioneaza cu baterii din Statele Unite…

- O campanie de fraude online se desfașoara in mai multe țari europene (Germania, Austria, Olanda, Finlanda și Belgia), in cadrul careia hoții iși atribuie identitatea unor persoane din cadrul unei banci, suna clienții și ii determina sa iși mute banii „intr-un cont sigur”.

- Un barbat de 38 de ani din satul Priboiu, comuna Branești, care intenționa sa se deplaseze in Belgia, la sfarșitul lunii ianuarie a disparut fara urma. De atunci, familia sa nu mai știe nimic despre barbat. Balașa Mihail este, din data de 28 ianuarie, de negasit. Pe 29 ianuarie, fratele sau a mers la…

- Germania a devenit campioana mondiala la hochei pe iarba, la masculin, dupa ce a intrecut echipa Belgiei la loviturile de departajare,cu 5-4 (3-3 la finele timpului regulamentar), duminica, la Bhubaneswar (India), informeaza AFP, potrivit Agerpres.Este al treilea titlu al Germaniei dupa cele din 2002…

- Politia de Frontiera Romana desfasoara actiuni in comun cu autoritatile nationale competente, prin asigurarea suportului operational, in vederea prevenirii si combaterii fenomenelor infractionale referitoare la managementul deseurilor in zona de responsabilitate.In anul 2022 11 luni au fost identificate…

- Gigantul din Germania care intra in Romania opereaza și deține in prezent peste 140 de hoteluri și proiecte. In 2022, gigantul din Germania a achiziționat Success Group. Acest demers marcheaza o etapa importanta pentru compania cu sediul in Berlin. Compania a preluat in Romania o afacere de sute de…