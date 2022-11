Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional austriac Gerhard Rodax (57 de ani) a murit, miercuri, anunța presa internaționala. Acesta suferea de o boala grava și și-ar fi pus capat zilelor, aruncandu-se in fața unui tren, conform ” The Sun ”. De-a lungul carierei, Rodax a fost legitimate la echipe precum Admira Wacker, Atletico…

- Zi de doliu in familia Olguței Berbec. Celebra cantareața de muzica populara și-a pierdut socrul, iar acum trece prin momente foarte grele. Pe rețelele de socializare personale, Remus Novac, soțul artistei, a anunțat ca tatal lui s-a stins din viața și postat un mesaj extrem de trist. Iata ce a postat…

- Radu Tuculescu este unul dintre cei mai prestigiosi romancieri ai generatiei '80 si un dramaturg roman cunoscut, insa mai mult peste hotarele tarii. Radu Tuculescu este unul dintre cei care au pus bazele Televiziunii Romane de la Cluj, este primul infiintator al unei trupe de pantomima la noi in tara,…

- Intreaga comunitate din Vorona este socata dupa ce un tanar de 22 de ani, maistru militar, a fost gasit sambata seara impuscat in zona pieptului, in urma unui posibil suicid. Descoperirea macabra a fost facuta de colegii tanarului, intr-o unitate militara din Focsani. Cadavrul tanarului a fost descoperit…

- Familia unui adolescent indian de 15 ani acuza ca baiatul a murit luni dupa ce a fost batut cu un baț de dascalul sau, in urma unei greșeli de ortografie facute in timpul orei. Poliția a anunțat ca a deschis o ancheta in urma incidentului, transmite Reuters . Rudele lui Nikhit Kumar au susținut ca baiatul…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, in urma unei intalniri cu președintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, ca PNL joaca un rol important in familia PPE și ca Romania este mai aproape ca niciodata sa fie acceptata in spațiul Schengen. ”Actualul context european este deosebit…

- Daca in urma cu doi ani dezvaluia ca a decis sa se stabileasca cu familia sa in Spania, acum CRBL s-a razgandit. Artistul s-a intors deja in Romania, dar locuieste cu chirie. Dupa ani de zile in care s-a imparțit intre Romania și Spania și dupa mai bine de un an de zile in care […] The post CRBL si…

- Șerban Copoț a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca el, soția și cei trei copii ai lor au fost infectați cu COVID-19. Au stat o saptamana in izolare, iar acum se simt mult mai bine, s-au vindecat. „Saptamana trecuta am facut toți COVID. Emoții mari, febra foarte mare, dar acum suntem…