Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia SUA a confirmat un incident rutier produs la Roma, in care a fost implicat un vehicul din coloana oficiala a presedintelui Joseph Biden si un autoturism care, potrivit presei italiene, era condus de un cetatean roman, potrivit mediafax. "Coloana presedintelui Biden a fost implicata…

- Un șofer român în vârsta de 40 de ani s-a ranit la braț dupa ce a intrat cu mașina în coloana oficiala a lui Joe Biden, în centrul Romei. Barbatul a tamponat una dintre mașinile blindate din coloana președintelui american, potrivit publicației…

- Un sofer roman a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic, informeaza Corriere della Sera.

- Presa italiana noteaza ca un șofer roman, in varsta de 40 de ani, a intrat cu mașina in coloana oficiala a președintelui american Joe Biden. Romanul a tamponat una dintre mașinile blindate are corupului diplomatic american. Corriere della Sera scrie ca barbatul a fost ranit la o mana, insa nu grav.…

- Un roman a intrat in coloana oficiala a lui Joe Biden. La accident au intervenit peste 100 de cadre medicale. Coloana oficiala a lui Joe Biden a fost implicata intr-un accident rutier, la Roma. O mașina condusa de diplomați americani s-a ciocnit cu un autocar condus de un șofer roman in varsta de…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic american, informeaza Corriere della Sera, preluat de digi24.ro. In urma impactului, soferul…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, informeaza presa italiana. Autoturismul condus de cetațeanul roman a tamponat o mașina blindata a corpului diplomatic american, informeaza Corriere della…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic american, informeaza Corriere della Sera.