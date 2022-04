Un șofer drogat a fost prins de polițiștii din București cu focuri de armă In dimineața de 17 aprilie 2022, in jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Secției 24, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care a incercat sa-i evite. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase pentru a opri conducatorul auto. Deoarece șoferul nu s-a conformat și a accelerat, au plecat in urmarirea acestuia, simultan solicitand, prin stație, sprijin echipajelor aflate in teren. In timpul urmaririi autovehiculului in cauza, un polițist din cadrul Secției 19, a utilizat armamentul din dotare, dupa somațiile legale, tragand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

