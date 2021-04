Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de TIR in varsta de 34 de ani a murit vineri (2 aprilie) seara intr-un accident petrecut pe DN 76, in judetul Bihor. TIR-ul s-a rasturnat din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum. „Este vorba de o autoaccidentare. In afara localitatii bihorene Pocola, un barbat de 34 de ani din comuna…

- Accident grav in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit dupa ce mașina lor s-a rasturnat, iar doi au ajuns la spital. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? Primele informații arata ca mașina condusa pe…

- In aceasta dimineața, traficul pe drumul județean 203 D, Țintești-Maxenu, a fost oprit preț de cateva zeci de minute, dupa ce un șofer s-a rasturnat cu TIR-ul pe carosabil. Barbatul a scapat nevatamat din accident, dar nu va scapa și de raspunderea penala. Motivul, polițiștii l-au testat cu aparatul…

- Un tanar de 24 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se afla, condusa de un șofer beat, s-a rasturnat, iar el a fost aruncat pe șosea. Alți doi tineri s-au...

- Un focar de pesta porcina africana a aparut in satul Colonia Mica, ce aparține de orașul Faget. Prefectul județului, Liliana Oneț, a convocat joi dimineața o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor. A fost stabilita zona afectata, care reprezinta o raza de 13 km de la exploatația in care…

- Un șofer, din Targu Jiu, aflat sub influența alcoolului a fost ranit dupa ce s-a rasturnat joi cu mașina la Draguțești. Conform IPJ Gorj, barbatul, de 20 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79, pe raza localitații Iași de Gorj, din direcția municipiului Targu Jiu…

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineața pe DN 17, in pasul Mestecaniș. Un microbuz in care se aflau 8 persoane și care tracta o autoplatforma s-a rasturnat in curbele din trecatoarea montana. In momentul in care autovehiculul s-a rasturnat pe partea dreapta a sensului de mers, doua ...

- In jurul orei 10.40, pe DN2 E85, in afara localitații Slobozia Bradului, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier, in urma caruia a rezultat ranirea unui conducator auto care se afla singur in autoturism. Autoturismul condus de barbatul de aproximativ 77 ani, din judetul Bacau a ieșit…