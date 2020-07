Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Arieșeni, județul Alba, a lovit cu partea laterala a mașinii pe care o conducea o fetița de doi ani, apoi a plecat de la locul accidentului. Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 20.50, intr-o localitate din județul Bihor. Fetița, nesupravegheata, a incercat sa treaca strada…

- Ziarul Unirea Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT rutier in județul Bihor. A lovit cu o autoutilitara o fetița de 2 ani și a fugit de la locul accidentului Un accident rutier, in care a fost implicat un șofer din județul Alba a avut loc luni, in localitatea bihoreana Husasau de Tinca. Luni, 27…

- Sambata, 11 iulie, a fost sesizat la 112 despre faptul ca pe strada Pictor Dimitrie Hirlescu, din Falticeni, s-a produs un accident rutier, in urma caruia autoturismul implicat in accident a parasit locul accidentului. Din cercetari s-a stabilit ca la 11.07.2020, ora 10:30, un barbat de 64 ani din Falticeni,…

- Un autoturism in care se aflau trei pasageri a fost lovit de un tren, sambata dupa-amiaza, la o trecere de cale ferata din localitatea Jidvei. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine pentru prim ajutor și descarcerare la un accident produs pe calea ferata, in localitatea Jidvei. Din…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara care transporta inghețata a avut loc, vineri seara, pe DN 74, pe raza comunei Arieșeni. Potrivit IPJ Alba, autoturismul a lovit, din spate, autoutilitara care era oprita pe marginea drumului. In urma impactului a fost ranit…

- Un tanar din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier. A intrat cu autoutilitara intr-un gard și intr-o țeava de gaz. Era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 18,50, polițiștii din Aiud au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat…

- Joi, 14 mai 2020, la ora 20.28, in localitatea bihoreana Tinca, a fost depistat in trafic un barbat de 51 de ani, din localitatea Arieșeni, județul Alba, in timp ce transporta cu o autoutilitara 7,5 metri cubi de cherestea de rașinoase, in valoare de 5.392,5 lei, fara documente legale de proveniența.…

- Ziarul Unirea A transportat ilegal 7.5 mc de cherestea, in valoare de peste 5.000 lei: Barbat din Arieșeni sancționat de polițiștii din Bihor Joi, 14 mai a.c., la ora 20.28, in localitatea bihoreana Tinca, a fost depistat in trafic un barbat de 51 de ani, din localitatea Arieșeni, județul Alba, in timp…