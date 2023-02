Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care nu a acordat prioritate de trecere unei ambulante si a intrat in coliziune cu aceasta s-a ales cu permisul de conducere retinut si amenda de 1.305 lei. Accidentul s-a produs luni, 30 ianuarie, in jurul orei 14, pe DJ 156 si, din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale, desi, in urma…

- Un tanar sofer in varsta de 25 de ani care nu a adaptat viteza la conditiile unui carosabil acoperit cu zapada, in contextul ninsorii de vineri, 27 ianuarie, prima pe anul acesta, a provocat un accident rutier, pe DN 15G, in localitatea Valea Seaca. Conform politistilor, tanarul sofer a pierdut controlul…

- Politistii nemteni au stabilit circumstantele in care s-a produs accidentul rutier in urma caruia doi colegi de la Rutiera au ajuns la spital. S-a stabilit ca autospeciala de politie a fost acrosata de un autoturism in momentul in care pornea in urmarirea unui sofer care nu oprise la semnalul oamenilor…

- ■ masura a fost luata zilele trecute in urma unei actiuni a politistilor din Bicaz, care a avut ca scop combaterea delictelor din domeniul silvic Politistii din cadrul Sectiei Rurala Bicaz au depistat, pe 28 noiembrie, pe DJ 127A, la Bicazu Ardelean un camion condus de nemtean de 45 de ani, din Tarcau.…

- ALCOOLUL ȘI DROGURILE LA VOLAN PUN IN PERICOL VIAȚA ȘI LIBERTATEA Polițiștii rutieri au continuat actiunile pentru prevenirea accidentelor și combaterea cauzelor care conduc la producerea lor, precum și conștientizarea importanței respectarii regulilor de circulație. In acest sens, acțiunile au vizat…

- ■ Dragoș Martinca sufera de o boala grava și rara ■ diagnosticat cu craniofaringiom, adolescentul a suferit pana acum trei operații ■ ar mai fi nevoie de o alta intervenție, in strainatate ■ parinții fac apel la toți cei care pot ajuta, ei epuizand toate posibilitațile de a susține cheltuielile legate…

- ■ plutonierul adjutant Ioan Asofroniei a fost omul potrivit la locul potrivit ■ el a observat incendiul care cuprinsese locuinta unor vecini, a apelat 112 si i-a scos din casa pe proprietari ■ Un incendiu izbucnit noaptea trecuta putea avea urmari tragice, dar ele au fost inlaturate de un pompier aflat…

- Un autoturism in care se aflau patru femei a ajuns in albia raului Bicaz, luni, 7 noiembrie. „La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orei 18:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 12C, in localitatea…