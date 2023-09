Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara spațiului carosabil, pe DN 67C în apropiere de Căpâlna Un accident rutier s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de astazi, 3 septembrie 2023, pe DN 67C. Un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea și s-a rasturnat in afara spațiului carosabil. Conform informațiilor primite de la un martor, șoferul ar fi pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara spațiului carosabil. Avand […] The post Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara spațiului carosabil, pe DN 67C in apropiere de Capalna first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar un baiat de zece ani a fost ranit, in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe raza localitatii Crasnaleuca din comuna Cotusca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Accidentul s-a produs miercuri, pe Valea Prahovei, in afara localitații Bușteni. Un șofer de 56 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, izbind violent o alta mașina, condusa de un barbat de 63 de ani, potrivit News.ro.Accidentul s-a produs pe DN 1, la kilometrul 126+900 de metri,…

- Un camion, ce tracta o remorca incarcata cu mere, s-a rasturnat intr-un șanț, in apropierea localitații Șolcani, raionul Soroca. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc in aceasta dimineața. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a IP Soroca, Svetlana Talpa.

- Un camion, ce tracta o remorca incarcata cu mere, s-a rasturnat intr-un șanț, in apropierea localitații Șolcani, raionul Soroca. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc in aceasta dimineața. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a IP Soroca, Svetlana Talpa.

- Intr-un comunicat primit de la IPJ Hunedoara se arata ca un șofer s-a rasturnat, in afara parții carosabile, pe DN7, in apropiere de Oraștie. Dupa ce echipele de intervenții au sosit la fața locului s-a constatat ca șoferul, in varsta de 82 de ani era singur in mașina, conștient, suferind doar cateva…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, au intervenit in aceasta dupa-amiaza in urma unui apel care a anunțat faptul ca un autocamion s-a rasturnat in afara parții carosabile pe DC138, in apropiere de localitatea Dumbrava. La fața locului s-a deplasat un echipaj ce incadreaza o autospeciala complexa cu modul…

- Accident produs in urma cu cateva minute! Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat pe un gard și pe o casa, in zona localitații Copaceni, in direcția spre Turda. Circulația se desfașoara cu dificultate in zona. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente…

- Un accident rutier a avut loc in noaptea de 5 iunie, in orașul Hincești. Potrivit informațiilor, soferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului, s-a izbit intr-un obstacol, apoi s-a rasturnat.