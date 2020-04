Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a lovit cu vehiculul, aparent intentionat, doi motociclisti ai Politiei, intr-un incident produs luni dupa-amiaza la periferia Parisului, afirma surse citate de cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Incidentul a avut loc in zona Colombes, la periferia nord-vestica a Parisului. Soferul…

- Un barbat din localitatea argeseana Calinesti, care si-a lovit intentionat concubina cu masina, a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor calificat. Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate…

- Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate de Serviciul de Investigatii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges. "Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 8 aprilie,…

- O tanara a fost transportata la spital pentru investigații dupa ce, sambata, 7 martie 2020, un șofer in varsta de 52 ani a lovit-o intenționat cu mașina. Șoferul de 52 ani, din Marunței, a fost condamnat in trecut pentru ca și-a sechestrat și lovit soția. In prezent nu avea dreptul sa circule cu mașina,…

- Soferul unui autotren, depistat in trafic conducand sub influenta severa a bauturilor alcoolice, a fost retinut de politistii brasoveni dupa ce a incercat sa ofere suma de 400 de lei drept mita pentru a nu i se intocmi dosar penal, au informat miercuri, intr-un comunicat de presa, reprezentantii…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut, ieri, un barbat gasit cu țigari de contrabanda. Acesta a lovit un polițist, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera. Barbatul transporta peste 5.000 de pachete de țigari de contrabanda, in valoare de 75.000 de lei. Miercuri seara, echipajul poliției…

- Un sofer care transporta tigari de contrabanda, urmarit de politistii de frontiera pe ruta timiseana Grabat-Lenauheim, joi seara, l-a lovit pe unul dintre acestia in timp ce se incerca retinerea lui. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Mihaela Les, politistii…

- A fost gasit si retinut autorul accidentului mortal din localitatea oltena Falcoiu. Accidentul s-a produs la data de 04 februarie a.c., in jurul orelor 23.00. Atunci, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul…