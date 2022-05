Un sofer a fost prins beat la volan intr-o localitate din judetul Constanta. Ce alcoolemie avea

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 aprilie, in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada Napoli din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta baturilor alcoolice. Potriviti IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul etilotest…

- *Barbat in varsta de 51 de ani depistat la volan sub influența alcoolului și cu permisul de conducere anulat* La data de 26 aprilie, in jurul orei 17:00, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de competența, polițiștii din cadrul Poliției orasului Baicoi au oprit,…

- Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii constanteni. La data de 31 martie a.c., in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat un barbat, de 48 ani, care a condus un autoturism pe strada Termele Romane din municipiul Constanta, in timp ce se afla…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistiLa data de 10 martie a.c., in jurul orei 16.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 67 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, in…

- La data de 25 februarie a.c., politistii din Ludus au oprit, pe strada Avram Iancu din localitate, un autoturism condus de un barbat, de 39 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, barbatului i-a reiesit o valoare de 1, 11 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la unitatea spitaliceasca…

- Beție incheiata cu dosar penal, la Timișoara. Un barbat de 43 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși consumase alcool. A fost oprit in trafic, pe Calea Martirilor.

- La data de 22 februarie 2022, in jurul orei 21.30, polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau, pe DJ 107C, din localitatea Drambar, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data de 8 februarie a.c., in jurul orei 5.15, politisti din cadrul Sectiei 2 au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…