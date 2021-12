Un șofer a căzut cu mașina în râul Dâmbovița, în zona Podului Ciurel din București Un șofer a pierdut volanul controlului și a cazut cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din București. Pompierii de la Departamentul Grozavești au acționat foarte prompt, impreuna cu o echipa de scafandri și cu mai multe echipaje SMURD. Scafandrii au reușit sa-l scoata din raul Dambovița pe șoferul autoturismului. Este vorba de un barbat in varsta de 35 de ani. Barbatul era in strae de inconștiența și a fost transportat, de urgența, la spital. Autoturismul care a cazut in Dambovița, este scufundat parțial. In acea zona apa are o adancime de aproximativ un metru. Nu se cunosc inca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

