Un sistem care costă câteva sute de lei poate salva vieți în caz de cutremur major Planeta se confrunta cu mii de cutremure in fiecare an. Unele dintre ele sunt suficient de letale incat sa coste vieți omenești. Cutremurele de ieri din Turcia și Siria au provocat cel puțin 4.000 de decese. Exista diverse tehnologii și sisteme rezistente la cutremur, dar inca mai sunt multe de facut pentru a minimiza daunele și victimele. Un inventator indian a inventat un mecanism unic care ar putea salva vieți in timpul unui cutremur. Invenția se adreseaza in principal persoanelor care locuiesc in cladiri inalte, scrie Tech in Asia . Prototipul patului de protecție impotriva cutremurelor/ Credit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

