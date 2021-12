Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, in cadrul Galei GSP 2021, Gazeta Sporturilor a decernat Superlativele anului. In cea mai respectata ancheta de final de an din sportul romanesc au existat și cateva voturi inedite: cei trei votanți de la Farul l-au ales numarul 1 pe Hagi junior, dar nici unul nu l-a nominalizat pe Hagi…

- GALA GSP 2021. Jefte Betancor (28 de ani), atacantul Farului, a fost desemnat „Fotbalistul strain al anului” și a devenit primul spaniol care triumfa in tradiționala ancheta a Gazetei Sporturilor. Interviul INTEGRAL cu Jefte Betancor, „Fotbalistul strain al anului” in Ancheta GSP, poate fi citit AICI…

- Mircea Lucescu (76 de ani), desemnat antrenorul anului in Superlativele GSP 2021, a vorbit despre situația dificila pe care o traverseaza Dinamo, clubul lui de suflet. La 76 de ani, Mircea Lucescu a primit pentru a 5-a oara trofeul de „Antrenorul anului" in Ancheta GSP și a oferit un interviu amplu,…

- La 11 ani dupa ce a fost desemnat pentru prima oara „Jucatorul strain al anului” in prestigioasa ancheta a Gazetei, brazilianul Eric de Oliveira așteapta cu interes Gala GSP din aceasta seara, cea care stabilește Superlativele anului sportiv 2021. CINE TRANSMITE GALA GSP 2021: Veți putea urmari ceremonia…

- GALA GSP 2021. Ajunsa la cea 56-a ediție, Gala Superlativelor GSP stabilește cei mai buni sportivi ai anului, la capatul unei anchete ample, alaturi de cititori și de oamenii din fenomen! CINE TRANSMITE GALA GSP: Veți putea urmari ceremonia de decernare a trofeelor intr-un show special transmis marți,…

- Este doliu in ciclismul romanesc, dupa ce unul dintre corifeii sportului cu pedale, Walter Ziegler, a incetat din viata, la varsta de 83 de ani. Caștigator de doua ori al Turului Romaniei, multiplu campion național, clasat pe locul patru la general in Turul Angliei, cu noua participari in Cursa Pacii,…

- Zilele trecute, in urma unui apel transmis de serviciul 112 Poliției Locale Bacau, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei s-au deplasat in zona Parcului Unirii – 1 decembrie 1918, pentru a identifica un grup de tineri care au agresat și urmarit o persoana in varsta…

- Proiectul romanesc a imparțit podiumul cu echipa APPERCELL din Ungaria și echipa Nanoker din Spania, care au caștigat locurile doi, respectiv trei, in aceasta competiție in care finala s-a disputat intre zece echipe. Startup-ul romanesc Tully – asistentul inteligent pentru gestionarea emoțiilor a…