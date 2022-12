Un sindicat din transporturi a dovedit în instanță că angajații au fost furați Infrangere istorica pentru societatea de transport public de transport in comun din municipiul Buzau , Trans Bus SA, dupa ce Sindicatul Șoferilor a marcat deja prima victorie in instanța, urmand și alte 15 procese sa aiba aceeași soarta. S-a dovedit ca salariații societații de transport au fost furați și vor primi sporuri pe o perioada de 3 ani. Scandalurile din randul societații public de transport a municipiului Buzau au scos la iveala pe parcursul ultimelor ani mai multe ilegalitați comise de actuala conducere. Dupa ce directorul general al societații, Gica Toader, avea deja facute carțile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

