Un sfert dintre conexiunile de internet fix au viteză de cel puțin 1 Gbps Numarul conexiunilor Gigabit a crescut cu 12% in prima jumatate a anului 2022, depasind 1,5 milioane, astfel ca au ajuns sa reprezinte 25% dintre conexiunile de internet fix. Totodata, numarul de conexiuni 5G a depasit 400 mii, reprezentand insa doar 2% dintre conexiunile de internet mobil, conform raportului de date statistice aferent primului semestru al anului 2022. „Disponibilitatea in creștere a rețelelor de fibra optica alimenteaza migrarea pe scara larga spre conexiunile ultra-rapide cu viteze de cel puțin 1 Gbps, necesare pentru economia și societatea Gigabit. Mai mult, conectivitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul conexiunilor Gigabit a crescut cu 12% in prima jumatate a anului 2022, depasind 1,5 milioane, ajungand sa reprezinte 25% dintre conexiunile de internet fix, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), printr-un comunicat. Totodata, numarul de…

- Scumpirea energiei electrice, care a atras dupa sine un val de majorari de preturi, a afectat si companiile de telefonie mobila. Orange a procedat cu discretie si a omis sa-si sperie abonatii, care s-au trezit cu un euro strecurat pe factura. Unii clienti au primit notificari prin SMS, altii au descoperit…

- In trimestrul III al anului 2022, numarul total al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobila in Republica Moldova a crescut cu 8%, alcatuind puțin peste 5 mil., in comparație cu sfarșitul anului 2021, in timp ce volumul total al traficului voce realizat de aceștia a scazut cu 6,7%, comparativ cu…

- Grupul DIGI/RCSandRDS, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți ca se menține lider pe segmentul de portabilitate, cu 4,7 milioane de utilizatori de telefonie mobila in Romania in trimestrul trei din acest an, in creștere anuala de 17%.

- Telekom nu a participat la licitația 5G, organizata de ANCOM, caștigatori fiind desemnați Orange, Vodafone și RCS&RDS, care vor plati 432,6 milioane de euro statului roman, a anunțat autoritatea.

- Documentele de calificare depuse de Orange, Vodafone și RCSandRDS in cadrul așa numitei licitații 5G au fost validate, astfel ca cei trei mari operatori pot participa la procedura de achiziție a drepturilor de utilizare pentru mai mult spectru radio, ce va fi folosit inclusiv pentru furnizarea de servicii…

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 operatori europeni de telecomunicatii au cerut ca gigantii din domeniul tehnologiei sa suporte unele costuri ale retelei de telecomunicatii.

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 furnizori de telecomunicatii vor ca giganții americani din domeniul tehnologiei – Google, Meta și Netflix – sa imparta costurile rețelei din Europa, invocand criza energetica și obiectivele UE privind schimbarile climatice. Potrivit Reuters,…