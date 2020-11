Stiri pe aceeasi tema

- Romania e in fruntea listei statelor europene care stau cel mai prost la capitolul toalete in interiorul locuinței. Potrivit datelor publicate de catre Eurostat, Romania deține un numar de locuințe fara toalete in interior de peste zece ori mai mare decat media din UE. Este singurul stat membru UE unde…

- Pandemia de coronavirus dauneaza grav și afacerilor din satul lui Moș Craciun, scrie ansa . Din cauza restricțiilor de calatorie, localitatea Rovaniemi din nordul Finlandei, unde se afla casa lui Moș Craciun, nu a mai fost vizitata anul acesta de puhoaie de turisti venisi din toata lumea. In luna august,…

- Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: nu…

- Eurostat, Oficiul European pentru Statistica, a publicat un raport din care reiese ca in invatamantul primar, gimnazial si liceal din Uniunea Europeana lucreaza aproximativ 5,2 milioane de profesori. In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene lucrau la finalul lui 2018 (ultimele date disponibile),…

- Romania se numara printre statele cu cea mai mica pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C. Conform Eurostat, in 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C. Statele membre cu…

- Mai multe ambasade și misiuni diplomatice acreditate in Moldova, au difuzat o declarație privind viitoarele alegeri prezidențiale din țara noastra. Portal Noi.md prezinta varianta completa a acesteia: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Fața de raportul din ianuarie, care facea referire la întreg anul 2019, și prezenta un deficit de 4,64% din PIB, zilele acestea a aparut raportul final al Ministerului Finanțelor. Conform datelor definitive, deficitul cash a fost de de 48,5 miliarde lei, respectiv 4,58% din PIB.Comparativ…