Un sfert din localitățile ialomițene nu au rețele publice de apă Problema apei potabile pare a fi fara rezolvare in județul Ialomița. Deși au cheltuit milioane de lei pentru amenajarea de rețele publice de apa, un sfert din localitați inca sunt dependente de fantani sau puțuri forate pentru a putea oferi apa de baut locuitorilor. Din fericire, calitatea apei de la fantani este mai buna decat cea furnizata in rețelele publice pe care unele administrații locale au reușit sa le construiasca. Ialomița are nevoie de apa Accesul cetațenilor la rețeaua publica de apa a reprezentat, cel puțin pe hartie, una dintre preocuparilre permanente ale administrațiilor... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

