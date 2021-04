Stiri pe aceeasi tema

- Rovinieta ar putea fi platita doar pe jumatate in perioada starii de alerta si deloc in perioada starii de urgenta, daca Parlamentul va aproba un proiect de lege pentru modificarea OUG privind tarifele de utilizare a drumurilor publice.

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu CNSU. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU – pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj pe Facebook, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune CNSU ca circulația in noaptea de Inviere sa fie permisa pana la ora 5 dimineața, iar magazinele sa ramana deschise pana la ora 20:00 inainte…

- In contextul inrautațirii condițiilor meteorologice in aceasta perioada pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Informați-va și pregatiți-va inainte de a pleca la drum! Inainte de a pleca la drum, informati-va temeinic despre conditiile meteo si starea drumurilor.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a prezent, in cursul zilei de joi, o serie de masuri ce se vor aplica in Romania, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședinț