Barbatul de 33 de ani a fost arestat in San Diego pentru o frauda de 5 milioane de dolari și a avut peste 200 de complici in California și Romania. Constantin „Bibi" Sandu a fost prins de agenți la Imperial Beach, un punct de trecere a frontierei spre Mexic.

Un tribunal din orasul Koln, vestul Germaniei, a condamnat marti un barbat la 14 ani si sase luni de inchisoare pentru abuz impotriva copiilor, fapte savarsite in timp ce acesta lucra ca babysitter in perioada 2005-2019 in orasul Wermelskirchen, relateaza dpa.

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel, miercuri, la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina, la aproape un an de la invazia rusa, si a anuntat un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, dar si, in premiera, masuri impotriva companiilor iraniene care produc…

In ședința BPN al PNL, mai mulți liberali au luat cuvantul, cel mai dur fiind europarlamentarul Dan Motreanu. Acesta i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa nu accepte renunțarea la cota unica.

Compania Novavax a anunțat joi ca va fi nevoie de șase luni pentru a produce un vaccin COVID-19 impotriva oricarora dintre variantele de coronavirus care circula, pentru un program anual de imunizare, in fiecare sezon de toamna in Statele Unite.

Fostul insarcinat neozeelandez cu lupta impotriva pandemiei covid-19, Chris Hipkins, in varsta de 44 de ani, a fost desemnat de catre deputatii Partidului Laburist sa o inlocuiasca pe Jacinda Ardern in postul de premier, anunta vineri intr-un comunicat formatiunea, relateaza AFP, citat de news.ro.

In Germania, unele voci cer cu insistenta o schimbare de atitudine in ceea ce priveste Ucraina, iar figurile-cheie ale acestei campanii au legaturi cu statul rus sau cu extrema dreapta, a constatat o investigatie Reuters, scrie news.ro.

- Este posibil ca Rusia sa stabileasca condiții pentru a conduce o noua ofensiva impotriva Ucrainei – posibil impotriva Kievului – in iarna anului 2023. Este extrem de puțin probabil ca un astfel de atac sa reușeasca. Un atac rusesc din Belarus nu este iminent in acest moment, arata analiza Institutului…