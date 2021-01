Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a crescut, joi, pentru prima data, peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, in conditiile in care cotatia Bitcoin a atins un nou record, arata datele publicate de firmele care urmaresc evolutia criptomonedelor CoinMarketCap si CoinGecko, informeaza…

- Mesajul video al lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului…

- Premierul britanic Boris Johnson a facut apel miercuri la incetarea "scenelor rusinoase" de la Washington, unde protestatarii au invadat cladirea Capitoliului in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, relateaza Reuters. …

- O femeie este în stare critica dupa ce a fost împușcata în piept în cladirea Capitoliului american, dupa ce suporterii lui Trump au intrat în cladire, relateaza The Guardian. WARNING. GRAPHIC FOOTAGE:A woman was shot in the neck in the Capitol building.…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a salutat acordul comercial cu Uniunea Europeana drept un nou punct de pornire pentru relatia cu blocul comunitar, intr-o convorbire telefonica avuta luni cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza Reuters. "Tocmai am vorbit cu presedintele…

- O asistenta de la Terapie Intensiva este primul american care a fost vaccinat cu serul Pfizer/BioNTech. Vaccinarea a inceput, luni, in statul New York, potrivit Reuters, preluata de Mediafax. „Primul vaccin administrat. Felicitari, SUA! Felicitari Planetei”, a scris Trump pe Twitter.

- Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul sef de guvern din Uniunea Europeana care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamata de acesta la alegerile prezidentiale din SUA, transmit APA si Reuters. 'Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru…

- Twitter si Facebook au suspendat marti mai multe conturi de stiri cu orientare de dreapta recent create si care postau despre alegeri pentru incalcarea politicilor lor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Twitter a precizat ca conturile au fost suspendate pentru incalcarea politicii sale impotriva…