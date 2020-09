Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs marti in zona coastei de nord a Chile, a anuntat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), fiind raportate daune si alunecari de teren minore in regiuni din apropierea epicentrului, relateaza Reuters. CUTREMURE succesive. Septembrie incepe…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit in cursul noptii nord-vestul statului Chile, in apropiere de coasta Pacificului, informeaza DPA potrivit Agerpres. Epicentrul seismului a fost la aproximativ cinci kilometri vest de localitatea Cuya, au anuntat autoritatile chiliene.Cutremurul nu…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs miercuri in largul Peninsulei Alaska, a anuntat Centrul German pentru Geostiinte (GFZ), citat de Reuters. Cutremurul a avut epicentrul la circa 30 km si s-a produs la ora 6:12 UTC, conform GFZ. Seismul s-a produs la 84 kilometri sud-est de Perryville, potrivit…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs la inceputul diminetii de miercuri in nordul statului Chile, a informat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), potrivit Reuters, citeaza Agerpres .