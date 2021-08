Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea si la Buzau Foto arhiva: INCDFP. Trei cutremure, cu magnitudini între 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs în aceasta dimineata în judetele Buzau si Vrancea, într-un interval de 30 de minute, potrivit Institutului pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica seara in județul Vaslui. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in județul Vaslui la ora 20.57. Acesta a avut magnitudinea 4,2 și s-a produs la adancimea de 15 de kilometri.…

- Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avur loc luni in largul Insulei Sulawesi, in Indonezia, anunta institutul american de geofizica USGS, insa fara sa declanseze o alerta de tsunami, relateaza AFP, potrivit news.ro. Seismul a avut loc la o adancime de zece kilometri, la aproximativ 100 de kilometri…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni in apropierea insulei indoneziene Sulawesi, conform unui anunt al European Mediterranean Seismological Centre (EMSC), transmite Reuters. Cutremurul s-a produs la adancimea de 30 km. Agentia indoneziana de Geofizica (BMKG) a anuntat…

- Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1, relateaza dcbusiness.ro. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 15 Iunie 2021 la ora 03:08:00 (ora locala…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs in Marea Molucelor, la o distanta de circa 200 de kilometri est-sud-est de orasul Manado, din Indonezia, a anuntat joi Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), potrivit Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de 64 de kilometri, a mai precizat…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea centrala a statului american Alaska, a informat Centrul german pentru geostiinte (GFZ), potrivit Reuters.Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ.Intr-o comunicare separata, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…