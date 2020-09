Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs în Chile, la câteva zile după două cutremure majore Un nou seism cu magnitudinea de 6,4 s-a produs pe coasta pacifica din nordul statului Chile in noaptea de sambata spre duminica, la mai putin de o saptamana dupa ce o regiune invecinata a fost zguduita de doua seisme majore consecutive, informeaza DPA. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a raportat ca noul seism s-a produs la ora locala 21:16 (00:16 GMT, duminica) la 46 de kilometri nord-vest de localitatea Ovalle si la o distanta de 300 de kilometri sud fata de regiunea Atacama in care doua cutremure majore au avut loc la un interval de o jumatate de ora in cursul diminetii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Stiri pe aceeasi tema

