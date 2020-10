Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, luni, un proiect care le va permite companiilor financiare din Marea Britanie sa continue temporar, dupa Brexit, operatiunile convertibile in moneda euro, informeaza agentia Reuters.Companiile financiare britanice vor putea continua timp de 18 luni, incepand din…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu va urma politica "America pe primul loc" a presedintelui Donald Trump si va continua sa faca presiuni asupra Moscovei pentru a clarifica cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Heiko Maas, care…

- Presedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru in interventia din prima zi a Conventiei Nationale Republicane, dupa ce a fost investit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale, avertizand fara dovezi ca s-ar putea confrunta cu „alegeri masluite” in noiembrie,…

- O mutatie din ce in ce mai frecventa a noului coronavirus, descoperita in Europa, America de Nord si in anumite parti din Asia, poate fi mai infectioasa, dar pare a fi mai putin mortala, potrivit unui renumit medic de boli infectioase, citat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Paul Tambyah, consultant…

- Economia britanica s-a contractat cu un nivel record, 20,4%, in trimestrul doi din 2020, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), conform datelor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite Reuters, citat de stirileprotv.ro.

- China ia in considerare masuri impotriva producatorilor de echipmente de telecomunicatii Nokia si Ericsson, pentru eventualitatea in care Uniunea Europeana va urma exemplul Statelor Unite si al Marii Britanii si va interzice folosirea echipamentelor Huawei Technologies in retelele 5G, a relatat publicatia…

- Regatul Unit a anuntat sambata ca intrerupe publicarea zilnica a numarului de decese dupa infectarea cu coronavirus, din cauza suspiciunilor ca bilanturile anterioare ar putea fi exagerate, informeaza Reuters.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi acordul “Privacy Shield” - numit si ”scutul de protectie a datelor” - incheiat de Statele Unite cu Uniunea Europeana (UE), care permite intreprinderilor din domeniul digital sa transfere in mod legal date personale ale cetatenilor europeni…