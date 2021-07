La 26 iulie 1921, a intrat in vigoare Tratatul de pace de la Trianon, semnat la 4 iunie 1920, intre Puterile Aliate si Asociate si Ungaria. Documentul consfintea in termeni juridici, la nivel international, reasezarea granitelor statelor din regiune dupa Primul Razboi Mondial. Discutiile purtate, la nivelul Conferintei de Pace de la Paris, pentru semnarea Tratatului cu Ungaria au fost dificile, delegatiile romana si ungara cunoscand modificari succesive determinate de evolutia negocierilor. In urma demisiei premierului Ionel Bratianu, Alexandru Vaida-Voievod a preluat fraiele guvernului de la…