- Americanul Michael Packard, scafandru profesionist, obișnuia sa se scufunde pe fundul oceanului pentru a pescui homar. La un moment dat, a fost prins in lantul alimentar al unei balene cu cocoașa și a remarcat ca a fost inghitit complet de mamiferul uriaș.

- Andrii Beshta, in varsta de 45 de ani, ambasadorul Ucrainei in Thailanda, a fost gasit mort in insula balneara Koh Lipe, aflata in parte de sud a țarii. Diplomatul ucrainean petrecea o vacanța impreuna cu baiatul sau, conform informațiilor oferite de politia thailandeza. Moartea a survenit in condiții…