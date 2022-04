Stiri pe aceeasi tema

- Fuentes de Andalucia este un orașel din provincia Sevilla și are 7.200 de locuitori. Steagul orașului are doua dungi verticale de lațime egala, cea mai apropiata de catarg de culoare albastra, iar cea mai indepartata de catarg de culoare galbena.

- In semn de solidaritate cu Ucraina, fermierii din orasul german Herford, Renania de Nord-Westfalia, au creat un semn al pacii urias, de 120 de metri, cu tractoarele lor. De asemenea, o cafenea din Berlin, in districtul Friedrichshain, a combinat suc de mango si limonada albastra pentru a crea o bautura…

- Cascada Niagara a fost iluminata noaptea trecuta in culorile drapelului Ucrainei. Atracția turistica, care se intinde pe granița SUA-Canada, a fost iluminata ca o dovada de unitate sprijin a poporului ucrainean, in urma invaziei ruse, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. Rusia numește acțiunile sale…

- In contextul evenimentelor din Ucraina, municipalitatea a decis amanarea concertului dedicat Zilei Femeii. Mai mult, sediul Primariei Bistrița va fi luminat in culorile țarii vecine, in semn de solidaritate. Cu ocazia Zilei Femeii, municipalitatea anunța organizarea unui concert cu solistul Ștefan Banica…

- In timp ce Rusia seamana teroare in inima Ucrainei, vedetele sunt solidare cu poporul greu incercat de soarta și posteaza mesaje care indeamna la pace. Printre ele și Dan Balan, fostul component al trupei O-zone.

- O organizație non-guvernamentala din Cluj-Napoca a anunțat ca organizeaza astazi, 25 februarie, o manifestație de solidaritate cu Ucraina. Oamenii sunt chemați la o mișcare civica pașnica, in Piața Unirii. „Alatura-te Institutului Roman pentru Pace in aceasta seara la ora 18:00, in Piața Unirii…

- Palatul Victoria este iluminat joi seara in galben și albastru, culorile steagului Ucrainei, in semn de solidaritate cu aceasta țara, atacata de Rusia, anunța Guvernul Romaniei, intr-o postare pe pagina de Facebook."Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean si condamna cu vehementa agresiunea…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire cu omologul ucrainian, Denys Shmyhal. „Ne ajutam venicii care au nevoie și sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei”, transmite, pe Twitter, Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…