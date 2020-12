Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca se lovește de un val de critici dupa ce a recunoscut o greșeala de dozaj in timpul studiului clinic pentru testarea vaccinului COVID care are o eficiența declarata de 62% pana la 90%, scriu New York Times și Business Insider. Aceasta eroare, dar și alte nereguli și omisiuni aparute in comunicarea…

- Danone, unul dintre cei mai mari producatori de lactate din lume, a anunțat ca va concedia 2.000 de angajați, in planul de reducere a costurilor, pana in 2023, potrivit Business Insider . Sunt vizați de concedieri angajații din sediile din toata Europa, inclusiv cei de la sediul din Paris . Planurile…

- Slovacia este prima tara din lume care testeaza in masa. Nu este obligatoriu sa te testezi, dar de luni, daca esti prins pe strada fara rezultatul unui test negativ poti fi amendat. Potrivit MEDIAFAX, sovacii fac teste rapide antigen, cu rezultat in 30 de minute. Testele antigen nu au rezultate sigure,…

- Anuntul facut de Departamentul de Justitie survine in timp ce Departamentul Trezoreriei si Departamentul de Stat au impus impreuna sanctiuni impotriva a 11 entitati si persoane, pentru implicarea lor in achizitia si vanzarea de produse petrochimice iraniene. Masurile impotriva Iranului au fost adoptate…

- 100 de milioane de euro va cheltui Uniunea Europeana pentru achizitionarea si distribuirea de teste rapide (antigenice) pentru a incerca sa opreasca valul doi al pandemiei Covid-19. Anuntul a fost facut ieri de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Le Figaro . „Acum investim…

- Fondurile, care vor fi livrate fiecarui supravietuitor, in urmatorii doi ani, sub forma a doua donații de cate 1.200 de euro, vor ajunge la aproximativ 240.000 de oameni din intreaga lume, in principal in Israel, America de Nord, fosta Uniune Sovietica și Europa de Vest. De la sfarșitul celui…

- Dupa ce a suferit o rata ridicata a mortalitații, cand a rezistat restricțiilor din primavara, Suedia are acum una dintre cele mai scazute rate de cazuri noi zilnice din Europa. Ramane de vazut daca aceasta este o aberație sau nu, scrie New York Times, in ediția de miercuri. Scena de la Norrsken House…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat miercuri ca sanctiunile americane "pun in pericol stabilitatea" tarii sale si a cerut "incetarea" acestor masuri impotriva Caracasului si a aliatilor sai internationali, relateaza joi France Presse, potrivit Agerpres."In plina pandemie mondiala,…