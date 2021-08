Stiri pe aceeasi tema

- Este un ritual nocturn pe timp de vara în mare parte din Spania: pe masura ce caldura sufocanta a zilei se calmeaza, scaunele sunt scoase în strada pentru o discuție în aer liber. Acum, un sat din sudul Spaniei vrea ca aceasta tradiție sa fie recunoscuta ca o comoara culturala de catre…

- Nationala de handbal masculin a Frantei a câstigat, sâmbata, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, într-o revansa cu Danemarca, detinatoarea trofeului. Hugo Descat, fost jucator la Dinamo Bucuresti, este campion olimpic. Spania a câstigat medalia de bronz.Franta…

- Stația feroviara Canfranc, de la granița franco-spaniola era cunoscuta candva sub numele de ”Titanic al munților”. Acum, gara a cazut in paragina din cauza focului, a deraierilor feroviare și a razboiului. Monumentala și nefericita gara de la Canfranc va avea o noua viața ca hotel de cinci stele, la…

- Un ministru spaniol a fost criticat dur de membrii propriului guvern de coaliție din cauza eforturilor sale de a reduce consumul de carne, informeaza BBC . In aceasta saptamana, Alberto Garzon, ministru pentru consum, a lansat o campanie prin care incuraja spaniolii sa manance mai puțina carne. „Consumul…

- SuperAvantaj face istorie la acest European unde deja a platit mai devreme pariurile pe caștigatoare in 22 de meciuri! Dar aseara, promoția a facut cu adevarat diferența aducand bucurie pe sute de mii de bilete! Superbet a platit pariurile pe victoria Spaniei și victoria Franței in fața Elveției, deși…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Captura impresionanta de droguri in nordul Spaniei, acolo unde polițiștii au confiscat aproape o tona de cocaina neagra. Fara miros și extrem de greu de detectat, drogurile au fost descoperite miercuri de poliția spaniola in colaborare cu cea portugheza, in regiunea Castilla și Leon , scrie The Guardian.

