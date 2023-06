Stiri pe aceeasi tema

- Panica intr-un sat din județul Mehedinți, joi dupa-amiaza! Un șarpe de peste un metru a fost scos de jandarmi dintr-un tonomat de cafea, aflat in apropierea unui magazin. Incidentul bizar a avut loc in satul Dudașu, comuna Șimian. Un echipaj de la Jandarmeria Mehedinți s-a deplasat la fața locului…

- Un șarpe a fost indepartat astazi dintr-un automat de cafea, in județul Mehedinți, dupa ce pompierii au fost sesizați prin intermediul SNUAU 112.In cursul acestei zile s-a primit un apel prin intermediul SNUAU 112, in care a fost semnalata prezența unui șarpe in incinta magazinului mixt din satul…

- Un șarpe de aproximativ un metru a fost scos de jandarmi, joi, dintr-un aparat de cafea situat intr-un magazin din comuna Șimian. Jandarmii mehedinteni au primit un apel prin 112, prin care au fost inștiințați de prezența unui șarpe in incinta magazinului mixt din satul Dudașu, comuna Șimian. Un echipaj…

- Este alerta uriașa din cauza șerpilor veninoși in urma inundațiilor puternice. In județele Mehedinți, Caraș-Severin și Argeș, oamenii au sunat disperați la 112 dupa ce au gasit vipere extrem de periculoase. Reptilele au fost aduse de șuvoaiele de apa chiar pe strazile marilor orașe. Jandarmii au intervenit…

- Autoritațile au fost alertate dupa ce doua vipere au fost descoperite sub capota unei mașini și langa o pensiune. Incidentele au avut loc sambata in Drobeta-Turnu Severin și intr-o comuna din Mehedinți.Jandarmii au intervenit sambata in urma unui apel primit prin serviciul unic de urgența 112, prin…

- A fost panica, duminica, intr-un PECO din Drobeta Turnu Severin! Un șarpe de un metru și jumatate a fost gasit incolacit chiar pe unul dintre furtunele de alimentare ale unei pompei. Atat clienții, cat și angajații benzinariei au fost șocați sa vada „musafirul” nepoftit. Angajații benzinariei au solicitat…

- Jandarmii din Mehedinti au intervenit pentru indepartarea unui sarpe de peste 150 de centimetri, care se incolacise printre cablurile de alimentare ale unei pompe de benzina, transmite News.ro.

- Aceasta informare este efectuata de Dan C. Nicolae I.I. cu sediul in localitatea Cetate, comuna Cetate, judetul Dolj, ce intentioneaza sa solicite la SGA Mehedinti, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea proiectului Realizare platforma de gunoi de grajd si achizitii de utilaje specifice la Dan…