Stiri pe aceeasi tema

- Analistul rus care a ajutat la intocmirea "dosarului Steele" care atragea atentia asupra unor potentiale legaturi intre echipa de campanie a lui Donald Trump din 2016 si Rusia a fost arestat joi, in cadrul unei anchete a procurorului special John Durham, informeaza New York Times, preluat de Reuters.…

- Rusia concentreaza din nou trupe in apropiere de frontiera sa cu Ucraina, suscitand ingrijorarea unor responsabili americani si europeni care urmaresc ceea ce ei considera a fi drept "miscari neobisnuite" de echipamente si personal militar pe flancul vestic al Rusiei, a relatat la sfarsitul saptamanii…

- Reprezentantul Special al Președintelui Federației Ruse pentru protecția mediului, ecologie și transport, Serghei Ivanov, a remarcat un numar mare de doritori de a "trai" din contul Rusiei in problemele energetice. Raspunzind la intrebarea TASS daca trecerea la neutralitatea carbonului va ajuta Rusia…

- Rusia a inregistrat miercuri un nou record al deceselor asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilant oficial publicat cu putin timp inaintea unei reuniuni prezidate de Vladimir Putin, care ar putea sa impuna anumite restrictii pentru controlarea epidemiei de coronavirus, informeaza…

- Fostul spion MI6 Christopher Steele, omul din spatele faimosul dosar despre amestecul Rusiei in alegerile americane, a dezvaluit intr-un interviu pentru ABC News, inaintea aparitiei documentarului „Out of the Shadows: The Man Behind the Steele Dossier”, ca este convins de acuratetea informatiilor din…

- Rusia a furat formula vaccinului antiCovid AstraZeneca pentru a dezvolta propriul vaccin împotriva coronaviruslui, Sputnik V, susțin surse citate de cotidianul britanic The Sun. Serviciile secrete britanice ar avea probe care confirma suspiciuni mai vechi legate de faptul ca spionii lui Vladimir…

- Energia verde a fost impusa brusc, ceea ce a derminat printre altele actuala creștere a prețului energiei. Acest punct de vedere a fost exprimat de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Dupa cum se știe, Rusia este unul dintre marii exportatori de țiței și de gaze. Aceste resurse convenționale sunt concurate…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii…