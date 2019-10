Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Moscova risca cinci ani de inchisoare dupa ce a atacat un ofițer de poliție cu o pisica, relateaza BBC News . Suspectul, Gennadi Shcherbakov, i-a aruncat efectiv pisica in fața polițistului, acesta a fost „zgariat serios“. Barbatul, in varsta de 59 de ani, ar fi fost baut in momentul in…

- Un tanar de 30 de ani din Chisinau a fost retinut pentru furt din locuinta. Acesta se afla in cautare pentru o infractiune de jaf, comisa anterior. Cazul a avut loc la finele lunii august. Politistii au fost alertati de catre proprietara locuintei, in varsta de 36 de ani, din comuna Dumbrava, care a…

- A inceput procesul lui Teodor Mina Marin (23 de ani), fiul preotului din comuna prahoveana Lipanesti, suspecat ca a omorat o femeie in varsta de 63 de ani pentru a-i lua banii. Tanarul este acuzat de omor calificat prin cruzimi. Procesul se judeca pe fond la Tribunalul Prahova.

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe actorul Pavel Ustinov la trei ani și jumatate de inchisoare, fiind acuzat de agresiune asupra unui polițist in timpul unuia dintre recentele proteste neautorizate care au avut loc in ultimele luni in Rusia, potrivit MEDIAFAX.Citește și: O femeie a fost…

- Najila Trindade risca sa fie condamnata la inchisoare dupa ce l-a acuzat pe Neymar de viol. Femeia care l-a acuzat pe Neymar de viol poate fi condamnata la inchisoare. Asa a cerut fiul presedintelui brazilian, Eduardo Bolsonaro.