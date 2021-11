Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Olandei cu scorul de 56-15 (28-10), sambata, in ultimul sau meci din editia 2021 a Rugby Europe Championship, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti. „Stejarii” au reusit opt eseuri, prin Marius Simionescu (10), Ionut Dumitru (20, 57), Ovidiu…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește sambata, 13 noiembrie, in ultima partida a ediției 2021 a Rugby Europe Championship, reprezentativa Țarilor de Jos. Meciul, care are loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, de la ora 17:30 (in direct pe TVR 1), face parte din campania de calificare…

- Nationala Romaniei de rugby a castigat la Verona primul test World Rugby al lunii. A fost 29-14 cu Uruguay iar singurul component de la SCM Timisoara folosit – Gabriel Rupanu – a contribuit la primul eseu al „Stejarilor”. Rupanu i-a pasat lui Rosu la prima reusita a Romaniei, venita devreme in chiar…

- ​Echipa naționala de rugby a României s-a impus, duminica, scor 29-14, în fața selectionatei Uruguayului, într-un meci test disputat la Verona.Uruguayenii au condus cu 14-13 la pauza.Partida ar fi trebuit sa fie gazduita de Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, însa…

- Meciul amical de rugby dintre Romania și Uruguay, programata inițial pe 6 noiembrie la București, pe arena Arcul de Triumf, se va juca la Verona, in Italia, pe 7 noiembrie, de la ora 15:00. Naționala statului Uruguay a refuzat sa faca deplasarea in Romania, din cauza situației epidemiologice. Federația…

- Deși a condus mare parte din joc, SCM Timișoara a pierdut șansa unei medalii naționale in fața lui Dinamo, o adevarata „bestie” in acest sezon care a reușit sa se impuna și in finala mica a Superligii de rugby, dupa ce caștiga și „dubla” din campionat. Meciul de pe stadionul Arcul de Triumf a fost ...…

- Echipa CS Dinamo Bucuresti a obtinut medaliile de bronz in editia din acest an a SuperLigii CEC Bank la rugby dupa ce sambata, in finala mica a campionatului, a invins pe CS SCM Timisoara cu scorul de 16-11 (6-11). Intr-o partida disputata fara spectatori, pe Stadionul National ''Arcul de…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni Uruguay, Tarile de Jos si Tonga in meciurile din luna noiembrie, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. Romania va juca impotriva echipei din Tarile de Jos in 13 noiembrie, in Rugby Europe Championship. Cu Uruguay si cu Tonga “stejarii”…