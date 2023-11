Stiri pe aceeasi tema

- Caz ingrozitor in Galați! Un barbat și-a omorat partenera in urma cu cateva zile. Imediat dupa ce a comis crima infioratoare barbatul a disparut fara urma. In aceste momente, polițiștii il cauta pe criminal. Acesta este cautat de zile intregi și nimeni nu știe nimic despre locul in care s-ar afla.

- Un barbat de 35 de ani, dat in cautare de oamenii legii pentru furt, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Acesta a fost reținut și condus la Inspectoratul de Poliție. Cazul a avut loc ieri, 30 octombrie, in sectorul Botanica din capitala.

- Caz infiorator in Germania! Un roman este cautat de Poliție in toata țara. Barbatul este principalul suspect in cazul uciderii iubitei sale. Femeia a fost injunghiata in fața blocului, iar de atunci barbatul care forma un cuplu cu ea, a disparut.

- O inregistrare video cu momentul in care Eduard Giosu a fost incatușat de poliție arata aspecte cutremuratoare ale tragediei. Filmarea provine de pe bodycam-ul unei polițiste din echipajul de la Secția 17 chemat la intervenție și a fost inregistrata in data de 18 septembrie 2023, la ora 03:28 dimineața.…

- Un roman a fost dat disparut in Germania. Barbatul ar fi vrut sa vina acasa și era impreuna cu alte trei persoane atunci cand se intorcea din Franța. Mama lui este cea care a alertat autoritațile, spunand ca nu mai știe nimic de fiul ei.

- Oamenii legii au confiscat nu doar marfa ci și camionul cu care un barbat transporta lemnele furate prin județ. Barbatul s-a crezut probabil stapanul padurii, dar oamenii legii aveau informații despre el, așa ca l-au pandit și l-au prins „in acțiune”. La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 18.25,…

- Un șofer fugar, dat in urmarire internaționala dupa ce a fugit de polițiștii din Timișoara ca sa nu fie arestat, a fost prins joi dupa-amiaza. Acesta se ascundea in subsolul unei case. In urma cu doua saptamani, oamenii legii au incercat sa-l opreasca cu focuri de arma, dar barbatul a fugit. Marco Munteanu…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul unei femeie de 53 de ani, cetațean sarb, in Vama Cenad. Oamenii legii fac cercetari dupa ce au descoperit ca femeia calatorea impreuna cu nepotul ei, de cinci ani, iar micuțul era semnalat ca fiind disparut din Germania. Copilul a fost preluat de DGASPC Timiș.