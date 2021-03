Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR originar din Bistrița a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce și-a spionat soția cu ajutorul telefonului mobil. Cei doi s-au impacat chiar in timpul procesului in care barbatul era judecat pentru 4 infracțiuni, toate „rezultate” in urma spionajului…

- Un prahovean in varsta de 42 de ani, trimis in judecata pentru crima, a fost condamnat de Tribunalul Prahova la doar opt ani de inchisoare. Barbatul a fost gasit vinovat pentru omor comis asupra unui membru de famile. Victima este un cetatean suedez, partenerul de viata al mamei criminalului.

- Prima decizie definitiva a Justiției dupa protestul diasporei din 10 august 2018. Doi barbați, acuzați ca au agresat o femeie jandarm și ca i-au furat arma din dotare, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare. Curtea de Apel București a pronunțat astazi prima decizie definitiva in legatura…

- Riscand ani mulți de inchisoare, Aleksei Navalnii, neobositul opozant al Kremlinului, a ales sa se rafuiasca cu Vladimir Putin in fața judecatorilor de la tribunalul din Moscova unde marți, 2 februarie, a inceput procesul ce i-a fost intentat dupa intoarcerea din Germania. Așa cum se știe, Navalnii…

- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Principalii inculpati, Ronan Hughes,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins azi ca inadmisibila cererea lui Liviu Dragnea de revizuire a cauzei in care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare, potrivit minutei de ședința. Decizia de astazi a Curții Supreme poate fi atacata cu apel in 10 zile. Unul dintre judecatorii…

