- Crima, urmata de sinucidere intr-un oras din Miami. Un roman si-a impuscat fosta iubita, apoi a indreptat arma asupra lui si si-a luat viata, in mijlocul strazii. Polițiștii l-au identificat pe barbat ca fiind Coclea Gheorghe Cristian, in varsta de 48 de ani, iar femeia ar fi fosta lui iubita, Dumuța…

- O femeie de 52 de ani care traversa strada in Timisoara pe culoarea rosie a semaforului a fost accidentata de o autospeciala a Politiei Locale. Femeia a fost transporata in stare grava la spital. Politisii au deschis dosar penal, relateaza News.ro. Accidentul a avut loc intr-o intersectie aflata in…

- Un tanar a fost taiat cu sabia, sub ochii ingroziti ai iubitei, in timp ce se plimbau pe o strada din Braila. Doi indivizi au inceput sa o jigneasca pe fata, iar tanarul a sarit in apararea ei, insa a fost atacat de cei doi agresori inarmati cu sabii. Totul s-a intamplat, seara trecuta, in timp ce tanarul…

- Un hoț in varsta de 35 de ani s-a sinucis in timpul nopții de joi spre vineri la Paris (in Arondismentul VIe), dupa ce a fost surprins de poliție. Barbatul i-a șocat pe agenții care-l inconjurasera și in fața carora a fluturat un pistol, scrie Le Parisien . Era ora 4 de dimineața, in rue du Cherche-Midi,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a fost identificat de polițiști ca autor al unei fapte de talharie in strada, comisa la Gura Humorului, asupra unei femei in varsta de 74 de ani. Polițiștii au fost sesizați despre caz la o zi de la comiterea talhariei.Luni, 18 iulie, la Poliția orașului Gura ...

- Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza, in zona Salii Polivalente din Craiova. Un copil in varsta de 14 ani a fost injunghiat de un altul de aceeasi varsta, care ulterior a fugit. El este acum cautat de polițiști, potrivit site-ului local Gazeta de Sud . Politistii au fost sesizati in jurul orei 17.21…