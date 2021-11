Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile au eficacitate de peste 90%, susține un medic roman, stabilit in SUA. Specialistul a analizat rezultatele unui studiu despre protecția conferita de vaccinul anti-COVID in raport cu decesul. Studiul a fost realizat dupa raspandirea variantei Delta, anunța Mediafax. Studiul a fost…

- Un medic roman, specialist in medicina interna, ne spune ca formele grave de Covid, daca le tratezi corect, se vindeca. Importanta insa este monitorizarea pacienților Covid și momentul in care decizi sa intervii, ca medic, indiferent ca acest lucru se face in spital sau in afara acestuia. Doctorul Mihaela…

- Sotia unui vasluian ofera detalii tulburatoare despre modul in care a fost tratat acesta de catre autoritatile sanitare de la momentul in care a aflat ca este infectat cu SARS-CoV-2 si pana cand a decedat.

- Comunicat de presa 18.10.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 10,44. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a intrat in contact direct cu presedintele Letoniei, intr-o intrevedere in Suedia, omologul sau fiind depistat cu noul coronavirus. Administratia prezidentiala a anuntat ca seful statului roman a facut un test COVID.

- "Testul, daca e negativ, și am totuși simptomatologie, nu inseamna ca nu am Covid. Daca am simptome, ma izolez, caci e posibil sa am infecția. Chiar daca acest test e negativ, incerc sa ma izolez și, eventual peste o zi sau doua, sa repet testul. Testul care se face intranazal este mai complicat. Pentru…

- Versiunea Delta a virsului este mult mai puternica decat cea originala. Mai exact, potrivit unui studiu, persoanele infectate cu varianta Delta a virusului au o incarcatura virala de 300 de ori mai mare decat cei care au avut varianta originala a COVID-19. Cercetatorii sud-coreeni au observat ca incarcatura…