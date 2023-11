Un român s-ar afla printre membrii echipajului navei Galaxy Leader, capturată de către miliţiile Houthi Un cetatean roman s-ar afla printre membrii echipajului navei Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, care naviga in Marea Rosie si a fost capturata de catre militiile Houthi, anunta MAE. Lider sindical, despre marinarul roman aflat la bordul navei capturate de catre militiile Houthi: Navigatorul nostru este electrician, are 29 de ani si a fost contactat sa mearga pe aceasta nava printr-o firma din Bulgaria. Navigatorul nostru este electrician, are 29 de ani si a fost contactat sa mearga pe aceasta nava printr-o firma din Bulgaria. *”La data de 19 noiembrie a.c., nava Galaxy Leader, sub pavilion… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

