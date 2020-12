Romanul "Albert Speer, un dia" al autorului mexican Juan Rivera Arroyo, a fost desemnat castigatorul editiei a XXV-a a Premiului Vargas Llosa, constand in 12.000 de euro si publicarea scrierii, au anuntat organizatorii concursului, citati joi de EFE. "A fi recunoscut prin acest premiu este o onoare absoluta, in primul rand datorita prestigiul institutiilor implicate si, in al doilea rand, pentru numele pe care il poarta", a declarat autorul romanului castigator. "Unii studiau driblingurile lui Messi; eu, romanele lui Vargas Llosa. Nu-mi pot imagina o mai buna incurajare decat acest premiu pentru…