- Politistii chemati la fata locului in urma accidentului au ramas socati dupa ce l-au testat pe soferul roman in varsta de 24 de ani. Testele preliminare au aratat o concentratie de 5,24 la mie, peste limita considerata de catre autoritatile din Austria pericol de moarte, respectiv 3,5 la mie. …

- Polițiștii brașoveni au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru infractiuni comise contra propritetatii pe teritoriul acestui stat. Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov, in colaborare cu cei din Sinca…

- Ministrul isi motiveaza initiativa sustinand ca asa se va crea "o structura unica de politie, compacta si eficienta dupa modelul reformelor realizate de tarile mai sus-mentionate (Austria, Belgia, Luxemburg si Grecia - n.red.), reforme care au avut ca principal beneficiar cetateanul, care trebuie sa…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…

- Un barbat de 24 de ani din Olt a fost reținut de polițiștii din Argeș dupa ce ar fi reușit performanța de a fura 500 de combine frigorifice, in valoare totala de 130.000 de euro. Tanarul era gestionar la un depozit de produse electrocasnice, iar delapidarea s-ar fi petrecut pe parcursul a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi, model A6, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Germania. In data de 02.12.2019, in jurul orei 18.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –…

- Oamenii legii au descoperit ascunsa intr-o masina o mare cantitate de alcool de contrabanda. Luat la intrebari, soferul masinii - un basarabean de 20 de ani - a declarat politistilor de frontiera de la Galati ca toata bautura era destinata petrecerii de nunta a surorii sale, in Bulgaria.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi-noapte, in municipiul Brasov. Potrivit IPJ Brasov, in data de 19 noiembrie, in jurul orei 00.15, pe strada Calea București, intersecție cu strada Paraului, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier. Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul…