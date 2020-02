Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman a pus pe jar autoritatile din Londra. Un cartier a fost evacuat, dupa ce tanarul si-a lasat masina parcata peste noapte, langa gara East Croydon. Automobilul lasat nesupravegheat a fost catalogat drept suspect de catre politia metropolitana. Dis-de-dimineata, autoritatile au evacuat zona…

- Un barbat de 38 de ani din Vrancea, fara permis de conducere, s-a urcat baut la volan și s-a rasturnat cu mașina. Șoferul a plecat de la fața locului și a mers singur la spital, susținand ca a cazut dintr-o caruța, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor vranceni, noaptea trecuta barbatul…

- Sergio Romero, 32 de ani, a fost implicat luni intr-un accident de mașina pe care chiar goalkeeperul lui Manchester United l-a provocat, iar acum apar noi detalii despre condițiile in care s-a produs. Inițial, parea sa fie vorba despre o singura mașina implicata, cea a argentinianului, care a pierdut…

- Un șofer din Suceava s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a provocat accident rutier in timp ce conducea o mașina, aflat sub influența alcoolului. A intrat cu autoturismul intr-un indicator rutier, la sensul giratoriu de pe DN1 Alba Iulia-Sebeș, intersecția cu DJ 107 C Vințu de Jos. Potrivit IPJ…

- Un șofer din Izvoarele Sucevei, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina in șanț, a reușit sa plece, dupa care a provocat un accident cu victime. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, in jurul orei 10:00, in timp ce conducea autoturismul…

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost criticat de catre publicația spaniola Fichajes, din cauza faptului ca fostul fotbalist de la Viitorul nu a reușit sa se impuna pana acum in Belgia, la Genk. „Fiul miticului Gica Hagi nu are rolul scontat la Genk. Ianis e exemplul perfect al jucatorului…

- Potrivit unor surse, in momentul in care s-au urcat in masina, cei trei au cerut sa fie dusi la o baza de agrement. Ulterior, pe drum, unul dintre indivizi l-a amenintat pe taximetrist cu un pistol, i-a cerut sa opreasca masina si sa coboare. In timpul altercatiei, soferul a fost lovit si a suferit…

- Un sofer din municipiul Suceava si-a lasat masina parcata regulamentar pe Calea Obcinilor, chiar la bulevardul principal. Intre timp, o echipa de muncitori, care a astupat o groapa in zona, i-a improscat autoturismul cu smoala.