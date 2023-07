Un român a păcălit statul american cu 5 MILIOANE de dolari. Acum trbuie să răspundă în fața sistyemului de justiție din SUA Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat acte false, au inființat companii și conturi frauduloase in scopul obținerii banilor, iar mai apoi au depus cereri la EDD (Departamentul de Dezvoltare a Forței de Munca) California, care administreaza ajutoarele de șomaj in aceasta regiune. In conformitate cu informațiile prezentate in rechizitoriu,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

