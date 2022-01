Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a pierdut viața intr-un accident rutier petrecut in Scoția, in care a fost implicata o mașina furata, relateaza BBC . Celalalt șofer a fugit de la locul accidentului și este cautat de poliție. Gabriel Lungu, in varsta de 42 de ani, conducea o Dacia Sandero in momentul in care s-a ciocnit…

- Un roman din Italia care s-a urcat beat la volan a fost aproape ucis de catre un grup de oameni in care a intrat cu mașina. Persoanele l-au atacat și au aruncat cu pietre in geamurile mașinii barbatului.

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer care conducea cu permisul suspendat a intrat cu mașina in zidul unei case Un accident rutier s-a produs vineri in municipiul Aiud. Un șofer din județul Maramureș, care conducea un autoturism avand permisul suspendat, a intrat cu mașina in zidul unei case. Potrivit…

- Presedintia SUA a confirmat un incident rutier produs la Roma, in care a fost implicat un vehicul din coloana oficiala a presedintelui Joseph Biden si un autoturism care, potrivit presei italiene, era condus de un cetatean roman, potrivit mediafax. "Coloana presedintelui Biden a fost implicata…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic american, informeaza Corriere della Sera.

- Un baiat in varsta de 15 ani din municipiul Roman a fost prins de politistii rutieri in timp ce conducea, marti, un autoturism pe drumul judetean 207B, in localitatea Cordun, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca in autoturism se mai…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Volkswagen Touareg, in valoare de peste 100.000 de lei, care figureaza ca fiind furat din Germania. Sambata, 23 octombrie, in jurul orei 7 dimineața,…